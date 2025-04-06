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"عرض ضخم وراء التأجيل".. آخر تطورات تجديد عقد سالم الدوسري مع الهلال السعودي

05:39 م الأحد 06 أبريل 2025
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    السعودي سالم الدوسري
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    سالم الدوسري
  • عرض 12 صورة
    سالم الدوسري
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    سالم الدوسري
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    سالم الدوسري نجم منتخب السعودية
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    سالم الدوسري قائد المنتخب السعودي
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    سالم الدوسري لاعب منتخب السعودية
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    سالم الدوسري
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    سالم الدوسري
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كتب - يوسف محمد:

كشفت تقارير صحفية سعودية اليوم الأحد، موقف نجم الهلال السعودي سالم الدوسري من الاستمرار مع الفريق خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل نهاية عقده مع الفريق بنهاية الموسم الحالي.

وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية، أن العديد من الأندية السعودية ترغب في التعاقد مع سالم الدوسري، خاصة مع نهاية عقده مع الزعيم الهلالي بنهاية الموسم الحالي.

وأشارت الصحيفة ذاتها، أن نادي نيوم السعودي يعد أكثر المهتمين بالتعاقد مع نجم المنتخب السعودي.

كما ذكرت صحيفة "عكاظ"، أن الخلافات المادية مازالت قائمة بين مسؤولي الهلال واللاعب، وهو ما يؤجل إعلان موقف اللاعب من التجديد وسط حالة من القلق لدى جماهير الهلال، حول إمكانية رحيل أحد أهم نجوم الفريق.

وكان رئيس نادي الشباب السعودي السابق، طلال آل الشيخ، أكد في تصريحات تليفزيونية أن نادي نيوم قدم عرضا للدوسري بقيمة 20 مليون ريال سعودي سنويا، وهو السبب الذي تسبب في تأجيل حسم اللاعب لموقفه بشكل نهائي مع الهلال حتى الآن.

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