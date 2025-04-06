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أول الهابطين من الدوري الإنجليزي الممتاز

05:39 م الأحد 06 أبريل 2025

الدوري الإنجليزي

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كتب - محمد القرش:

واصل فريق ساوثهامبتون سقطاته في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تلقى الخسارة الـ 25 في البريميرليج هذا الموسم أمام توتنهام 3-1.

ومع توقف رصيد ساوثهامبتون عند 10 نقاط بعد خوض 31 لقاء، أصبح هبوطهم إلى الشامبيونشيب أمر حتمي.

وحال فاز الفريق الإنجليزي بالسبع مواجهات المتبقية يحصد 21 نقطة ويصل إلى النقطة 31، لكن أقرب مركز آمن في الدوري الإنجليزي هو الـ17 ويحتله ولفرهامبتون برصيد 32 نقطة.

يُذكر أن ساوثهامبتون صعد إلى الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي، ليحصد 10 نقاط (فاز 2، تعادل 4، خسر 25) خلال 31 لقاء حتى الآن.

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الدوري الإنجليزي لفرهامبتون اوثهامبتون لشامبيونشيب بوط ساوثهامبتون
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