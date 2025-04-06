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لحظة بلحظة.. مانشستر سيتي 0-0 اليونايتد.. الدوري الإنجليزي

05:22 م الأحد 06 أبريل 2025
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يلاقي مانشستر سيتي نظيره اليونايتد اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت مصر.

تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة اليونايتد

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز - جفارديول - نيكو أوريلي - روبن دياز.

خط الوسط: جوندوجان - كوفاسيتش - دي بروين.

خط الهجوم: فيل فودين - عمر مرموس - برناردو سيلفا.

تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة السيتي

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: ليني يورو - ماجواير - نصير مزراوي.

خط الوسط: باتريك دورجو - كاسيميرو - مانويل أوجارتي - ديوجو دالوت - برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: جارناتشو - هويلوند.

ملخص مباراة مانشستر سيتي واليونايتد

بداية المباراة

تسديدة فودين من على حدود منطقة الجزاء ولكن مرت بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 10

مرور 15 دقيقة ومازال التعادل السلبي قائم

بتسديدة قوي من لاعب مانشستر يونايتد علت العارضة في الدقيقة 27

نصف ساعة مرت ومازال التعادل قائم

تسديدة من جندوجان بقدمه اليمنى من خارج منطقة الجزاء أخطأت المرمى في الدقيقة 39

خطأ ضد أوجارتي لصالح كوفاسيتش في الدقيقة 45

حصم المباراة يشهر دقيقتين وقت بدلا من الضائع

انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي

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