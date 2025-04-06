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ديربي مانشستر.. السيتي يتعادل مع اليونايتد دون أهداف بالدوري الإنجليزي

05:22 م الأحد 06 أبريل 2025
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متابعة - محمد القرش:

يلاقي مانشستر سيتي نظيره اليونايتد اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت مصر.

تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة اليونايتد

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز - جفارديول - نيكو أوريلي - روبن دياز.

خط الوسط: جوندوجان - كوفاسيتش - دي بروين.

خط الهجوم: فيل فودين - عمر مرموس - برناردو سيلفا.

تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة السيتي

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: ليني يورو - ماجواير - نصير مزراوي.

خط الوسط: باتريك دورجو - كاسيميرو - مانويل أوجارتي - ديوجو دالوت - برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: جارناتشو - هويلوند.

ملخص مباراة مانشستر سيتي واليونايتد

بداية المباراة

تسديدة فودين من على حدود منطقة الجزاء ولكن مرت بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 10

مرور 15 دقيقة ومازال التعادل السلبي قائم

بتسديدة قوي من لاعب مانشستر يونايتد علت العارضة في الدقيقة 27

نصف ساعة مرت ومازال التعادل قائم

تسديدة من جندوجان بقدمه اليمنى من خارج منطقة الجزاء أخطأت المرمى في الدقيقة 39

خطأ ضد أوجارتي لصالح كوفاسيتش في الدقيقة 45

حصم المباراة يشهر دقيقتين وقت بدلا من الضائع

انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي

بداية الشوط الثاني

بطاقة صفراء لـ برناردو سيلفا في الدقيقة 46

خروج فيل فودين ودخول دوكو بدلا منه في الدقيقة 58

دخول لينديلوف بدلا من هاري ماجواير في الدقيقة 58

تسديدة قوية من عمر مرموش من ركلة حرة يتصدى لها أونانا في الدقيقة 70

تسديدة من مزراوي بالقدم اليمنى من خارج منطقة الجزاء مرت إلى يسار مرمى السيتي في الدقيقة 78

بطاقة صفراء لـ يورو في الدقيقة 84

انتهاء المباراة بالتعادل السلبي

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