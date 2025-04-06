كتب - يوسف محمد:

أعلن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة مانشستر يونايتد، في بطولة الدوري الإنجليزي.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على ستاد "أولد ترافورد"، في إطار منافسات الجولة الـ31 ببطولة الدوري الإنجليزي.

وشهد تشكيل مانشستر سيتي الإنجليزي، مشاركة النجم المصري عمر مرموش بشكل أساسي منذ بداية المباراة.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: ماتيوش نونيز، جفارديول، نيكو أوريلي وروبن دياز.

خط الوسط: جوندوجان، كوفاسيتش ودي بروين.

خط الهجوم: فيل فودين، عمر مرموس وبرناردو سيلفا.

ويدخل فريق مان سيتي اللقاء وهو يحتل المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 51 نقطة جمعهم من 30 مباراة، فيما يحتل فريق مان يونايتد المركز الـ14 برصيد 37 نقطة جمعهم من نفس عدد المباريات.

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