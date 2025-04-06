مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية - 17 عاما

الكاميرون

0 0
18:00

مصر

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

0 0
17:30

مانشستر سيتي

كأس رابطة الأندية

الزمالك

- -
19:00

مودرن سبورت

جميع المباريات

إعلان

"موقف مرموش".. تشكيل مانشستر سيتي الرسمي لمواجهة مان يونايتد في الدوري الإنجليزي

04:39 م الأحد 06 أبريل 2025
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
    مرموش وسلمى هاني لاعبة اسكواش
  • عرض 21 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 21 صورة
    احتفال مرموش
  • عرض 21 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 21 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 21 صورة
    احتفال مرموش مع جريليش
  • عرض 21 صورة
    مرموش
  • عرض 21 صورة
    عمر مرموش من وصول بعثة منتخب مصر إلى المغرب_Easy-Resize.com
  • عرض 21 صورة
    عمر مرموش (1)
  • عرض 21 صورة
    عمر مرموش من معسكر منتخب مصر
  • عرض 21 صورة
    برناردو سيلفا ومرموش
  • عرض 21 صورة
    مرموش وهالاند
  • عرض 21 صورة
    ستوري مرموش
  • عرض 21 صورة
    مرموش
  • عرض 21 صورة
    صلاح ضد مرموش (1)
  • عرض 21 صورة
    احتفال لاعبي مان سيتي (1)
  • عرض 21 صورة
    احتفال لاعبي مان سيتي
  • عرض 21 صورة
    لاعبي مان سيتي
  • عرض 21 صورة
    مان سيتي (1) (1)
  • عرض 21 صورة
    مان سيتي وأرسنال
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

أعلن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة مانشستر يونايتد، في بطولة الدوري الإنجليزي.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على ستاد "أولد ترافورد"، في إطار منافسات الجولة الـ31 ببطولة الدوري الإنجليزي.

وشهد تشكيل مانشستر سيتي الإنجليزي، مشاركة النجم المصري عمر مرموش بشكل أساسي منذ بداية المباراة.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: ماتيوش نونيز، جفارديول، نيكو أوريلي وروبن دياز.

خط الوسط: جوندوجان، كوفاسيتش ودي بروين.

خط الهجوم: فيل فودين، عمر مرموس وبرناردو سيلفا.

ويدخل فريق مان سيتي اللقاء وهو يحتل المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 51 نقطة جمعهم من 30 مباراة، فيما يحتل فريق مان يونايتد المركز الـ14 برصيد 37 نقطة جمعهم من نفس عدد المباريات.

أقرأ أيضًا:

الشيشيني: "الزمالك مش هيقفل لو رحل زيزو.. ولم يكن النجم الأوحد"

إعلامي يكشف بالتفاصيل: حزن زيزو من الزمالك والاقتراب من الأهلي بنسبة 70%

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مانشسستر سيتي الدوري الإنجليزي عمر مرموش مان سيتي ومانشستر يونايتد موعد مباراة مان سيتي ومان يونايتد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:

إعلان

إعلان

معيط عن دعم المواد البترولية: تأكل وتشرب وتتعالج ولا تشرب سجائر؟
لماذا قفز الدولار بشكل مفاجئ لأعلى مستوى أمام الجنيه اليوم؟
ارتدوا الكمامة.. الأرصاد تحذر المواطنين من الأتربة والرمال المثارة على 7 مناطق