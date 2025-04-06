ليفربول يسقط أمام فولهام في الدوري الإنجليزي

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

خسر فريق ليفربول بثلاثية مقابل هدفين على يد مستضيفه فولهام خلال المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

وشهدت المباراة مشاركة النجم المصري محمد صلاح أساسيًا ولكنه لم يسجل أو يخصم.

وتقدم فريق ليفربول بهدف في الدقيقة 14 عن طريق اللاعب مالك أليستير ثم تعادل ريان سيسجنون بهدف في الدقيقة 23.

وأضاف أليكس إووبي الهدف الثاني لفولهام بالدقيقة 32 ثم عزز زميله روديجر مونيز التقدم بهدف ثالث بالدقيقة 37.

وقلص لويس دياز النتيجة بهدف لصالح ليفربول في الدقيقة 72 لتنتهي المباراة بثلاثية مقابل هدفين لصالح فولهام.

وتوقف رصيد فريق ليفربول عقب الخسارة عند النقطة 73 في الصدارة بفارق 11 نقطة عن أرسنال صاحب المركز الثاني.

ورفع فريق فولهام رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 48 في المركز الثامن.