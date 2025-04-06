كتب - يوسف محمد:

تلقى فريق ريال مدريد هزيمة مفاجأة أمس السبت أمام نظيره فالنسيا، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة ال 30 ببطولة الدوري الإسباني.

وشهدت مباراة أمس إهدار النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب الفريق الملكي، لركلة جزاء كان يمكنها أن تساهم في خروج ريال مدريد بنتيجة إيجابية من اللقاء أو التعادل على أقصى تقدير.

وحصل كليان مبابي مهاجم فريق ريال مدريد على ركلة جزاء، تصدى لها فينيسيوس جونيور ولكنه لم يتمكن من تسجيلها.

وتعد هذه ركلة الجزاء رقم 5، التي يهدرها النجم البرازيلي خلال مشواره في كرة القدم، حيث سبق له أن أهدر 4 ركلات من قبل.

وبشكل عام سدد النجم البرازيلي طوال مسيرته في كرة القدم 12 ركلة جزاء، تمكن من تسجيل 8 وأهدر 5 ركلات.

وعلى الصعيد الأوروبي رفقة ريال مدريد، تمكن فينيسيوس من تسديد 3 ركلات جزاء، نجح في تسجيل ركلتين وأهدر ركلة.

وكانت أول ركلة جزاء يهدرها البرازيلي فينيسيوس رفقة ريال مدريد، هى ركلة الجزاء التي سددها أمام أتلتيكو مدريد في بطولة دوري أبطال أوروبا، يوم 12 مارس الماضي، في اللقاء الذي انتهى لصالح الملكي في النهاية بركلات الترجيح.

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