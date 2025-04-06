كتب - يوسف محمد:

أعلن النجم البلجيكي كيفين دي بروين لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، رحيله عن الفريق الإنجليزي بنهاية الموسم الحالي، عقب نهاية عقده مع الفريق الإنجليزي.

وهناك الكثير من نجوم كرة القدم الأوروبية، يمكنهم السير على خطى النجم البلجيكي والرحيل عن أنديتهم بنهاية الموسم الحالي وبشكل مجاني، في ظل انتهاء عقودهم بنهاية الموسم الحالي 2024-2025.

ومن أبرز اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي، هو نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، الذي ينتهي تعاقده معه الريدز بنهاية الموسم الحالي ولم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الأن لتجديد تعاقده مع الفريق الإنجليزي.

وبخلاف صلاح يأتي زميله بالفريق ترينت ألكساندر أرنولد، الذي ينتهي تعاقده هو الآخر مع الريدز بنهاية الموسم الحالي، وسط انتشار الكثير من الأنباء التي تشير إلى اقتراب رحيله عن الفريق والانضمام إلى ريال مدريد الإسباني.

كما أن فريق ليفربول، يمكن أن يفقد أحد نجومه الرئيسيين أيضً بنهاية الموسم الحالي، حيث ينتهي عقد قائد الفريق فيرجيل فان دايك، الذي ينتهي تعاقده هو الأخر بنهاية الموسم الحالي.

لاعبين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي

1- محمد صلاح.. ليفربول الإنجليزي.

2- فان دايك.. ليفربول الإنجليزي.

3- ترينت ألكساندر أرنولد.. ليفربول الإنجليزي.

4- سون هيونج مين.. توتنهام الإنجليزي.

5- كيفين دي بروين.. مانشستر سيتي.

6- توماس بارتي.. أرسنال.

7- دومينيك لوين.. لاعب إيفرتون.

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