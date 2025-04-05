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"إيقاف وغرامة مالية".. الكشف عن عقوبة مورينيو بعد التعدي على مدرب جالاتا سراي

11:13 م السبت 05 أبريل 2025
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    اعتداء جوزيه مورينيو على مدرب جالطة سراي أوكان بوروك (2)_8
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    اعتداء جوزيه مورينيو على مدرب جالطة سراي أوكان بوروك (3)_9
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    اعتداء جوزيه مورينيو على مدرب جالطة سراي أوكان بوروك (4)_10
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كتب - يوسف محمد:

أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم، إيقاف المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق فنربخشة التركي، بسبب ما بدر منه تجاه مدرب فريق جالاتا سراي عقب نهاية المباراة التي جمعت بين الفريقين، في كأس تركيا.

وقرر الاتحاد التركي لكرة القدم إيقاف مورينيو 3 مباريات، مع توقيع غرامة مالية 292 ليرة تركية ما يعادل 7700 دولار.

وأكد الاتحاد التركي في بيانه، أن المدير الفني البرتغالي سيتم منعه من الدخول إلى غرف الملابس في المباريات أيضًا.

وكان مورينيو، قام بعمل حركة استفزازية لمدرب فريق جالاتا سراي التركي أوكان بوراك، عقب نهاية مباراة الفريقين، التي انتهت لصالح جالاتا سراي بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في ربع نهائي كأس تركيا.

وهذه ليست المرة الأولى، التي يتم معاقبة المدير الفني البرتغالي من قبل الاتحاد التركي لكرة القدم، حيث سبق وتم إيقافه من قبل لمدة مباراة واحدة، بسبب توجيه انتقادات قوية للحكم.

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الاتحاد التركي لكرة القدم جوزيه مورينيو فنربخشة التركي جالاتا سراي التعدي على مدرب جالاتا سراي
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