"إنقاذ بنزيما والحفاظ على الصدارة ".. تعادل مثير بين الأهلي والاتحاد في ديربي جدة

كتب - نهى خورشيد

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 مواجهة ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد، التي أقيمت مساء السبت على ملعب الإنماء ضمن الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي.

تقدم الأهلي أولاً عبر روجير إيبانيز في الدقيقة 51، قبل أن يدرك موسى ديابي التعادل للاتحاد في الدقيقة 74.

وعاد الراقي للتقدم بهدف ثانٍ عن طريق إيفان توني في الدقيقة 82، لكن كريم بنزيما أنقذ العميد بهدف قاتل في الدقيقة 90+4.

بهذه النتيجة، رفع الاتحاد رصيده إلى 62 نقطة محافظاً على صدارة الترتيب بفارق 5 نقاط عن الهلال، بينما رفع الأهلي رصيده إلى 49 نقطة في المركز الخامس.