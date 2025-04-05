تعثر أرسنال ونوتنجهام.. نتائج مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز

كتب - محمد القرش:

انتهت مواجهات الجولة 31 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث شهدت ندية وإثارة كبيرة خلال دقائقها.

وسقط نوتنجهام فورست ثالث الدوري الإنجليزي إمام أستون فيلا بثنائية مقابل هدف، بينما فاز كريستال بالاس على برايتون بهدفين مقابل هدف.

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي

أستون فيلا ضد نوتنجهام فورست - (2-1)

كريستال بالاس ضد برايتون - (2-1)

إبسويتش تاون ضد ولفرهامبتون - (1-2)

وست هام يونايتد ضد بورنموث - (2-2)

أرسنال ضد إيفرتون - (1-1)

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