"كان الأفضل".. ماذا قال مدرب فرانكفورت عن عمر مرموش بعد رحيله؟

كتب - نهى خورشيد:

تحدث دينو توبمولر، المدير الفني لآينتراخت فرانكفورت، عن مستوي الدولي المصري عمر مرموش مع الفريق الألماني وذلك قبل انتقاله إلى مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وقال توبمولر في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية: "عمر لم يكن أفضل لاعب في فريقنا فقط، بل كان الأفضل في الدوري الألماني بأكمله".

وأضاف: "ما زلت أتواصل معه من وقت لآخر، وأنا سعيد بما يحققه، لطالما أكدت أنني أؤمن بقدرته على تحقيق أي شيء".

ويذكر أن مرموش تألق مع فرانكفورت هذا الموسم، إذ سجل 15 هدفًا احتل بها المركز الثاني في قائمة هدافي البوندسليجا خلف هاري كين قبل رحيله.