باريس سان جيرمان يحسم لقب الدوري الفرنسي للمرة الـ13

كتب - نهى خورشيد

تُوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي لموسم 2024-2025، عقب فوزه على أنجيه بهدف دون رد، في الجولة 28 من المسابقة.

وسجل ديسيري دوي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 55 بعد تمريرة حاسمة من كفاراتسخيليا.

ورفع سان جيرمان رصيده إلى 74 نقطة، ليبتعد عن موناكو بفارق 24 نقطة، ويحسم اللقب قبل 6 جولات من نهاية الموسم.

ويعد هذا اللقب هو الرابع على التوالي للفريق الباريسي، والثالث عشر في تاريخه، ليواصل تصدره قائمة أكثر الأندية تتويجًا بالدوري الفرنسي.

كما حصد المغربي أشرف حكيمي لقبه الرابع في الدوري مع الفريق، والثامن في مسيرته مع سان جيرمان.