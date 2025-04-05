مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني

برشلونة

1 1
21:00

ريال بيتيس

الدوري الفرنسي

ليون

0 0
21:05

ليل

الدوري الإيطالي

بارما

2 2
18:00

إنتر ميلان

الدوري الإيطالي

ميلان

1 2
20:45

فيورنتينا

جميع المباريات

إعلان

باريس سان جيرمان يحسم لقب الدوري الفرنسي للمرة الـ13

08:15 م السبت 05 أبريل 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    باريس سان جيرمان (4)
  • عرض 4 صورة
    باريس سان جيرمان (1)
  • عرض 4 صورة
    باريس سان جيرمان (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - نهى خورشيد

تُوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي لموسم 2024-2025، عقب فوزه على أنجيه بهدف دون رد، في الجولة 28 من المسابقة.

وسجل ديسيري دوي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 55 بعد تمريرة حاسمة من كفاراتسخيليا.

ورفع سان جيرمان رصيده إلى 74 نقطة، ليبتعد عن موناكو بفارق 24 نقطة، ويحسم اللقب قبل 6 جولات من نهاية الموسم.

ويعد هذا اللقب هو الرابع على التوالي للفريق الباريسي، والثالث عشر في تاريخه، ليواصل تصدره قائمة أكثر الأندية تتويجًا بالدوري الفرنسي.

كما حصد المغربي أشرف حكيمي لقبه الرابع في الدوري مع الفريق، والثامن في مسيرته مع سان جيرمان.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي موناكو أشرف حكيمي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

عاجل| الرسوم الأمريكية الجديدة.. خبير دولي يكشف لمصراوي نتائج قرارات ترامب