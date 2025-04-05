تشكيل الاتحاد والأهلي لديربي جدة في دوري روشن

كتب - نهى خورشيد:

أعلن الجهاز الفني لكلاً من الاتحاد والأهلي تشكيل الفريقين استعدادًا لديربي جدة المرتقب، الذي يقام مساء اليوم السبت على ملعب الإنماء، ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

تشكيلة الاتحاد لمواجهة الأهلي

يقود محمد المحاسنة حراسة مرمى الاتحاد، وأمامه في الدفاع سعد الموسى، دانيلو بيريرا، حسن كادش، ومهند الشنقيطي.

ويتوسط خط الوسط الثلاثي نجولو كانتي، فابينيو، وحسام عوار، بينما يتولى الهجوم موسى ديابي، أوناي هيرنانديز، وكريم بنزيما.

ويتواجد على دكة البدلاء كل من: حامد الشنقيطي، عبدالإله العمري، عوض الناشري، فواز الصقور، معاذ فقيهي، عبدالإله هوساوي، حامد الغامدي، صالح الشهري، وعبدالرحمن العبود.

تشكيلة الأهلي لمواجهة الاتحاد

في المقابل، يدخل الأهلي اللقاء بالحارس إدوارد ميندي، وأمامه رباعي الدفاع محمد سليمان، روجر إيبانيز، ميريح ديميرال، وعلي مجرشي.

وفي خط الوسط يتواجد فرانك كيسي، جابري فيجا، ورياض محرز، فيما يقود الهجوم الثلاثي جالينو ويندرسون، فراس البريكان، وإيفان توني.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: صائبي، المجحد، النابت، المولد، فهد، العمار، الجهني، دارسي، وريان.