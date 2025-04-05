هل يشارك مرموش؟.. التشكيل المتوقع لديربي مانشستر بالدوري الإنجليزي

كتب - محمد القرش:

يستضيف اليونايتد نظيره السيتي في ديربي مانشستر غدا الأحد، ضمن مواجهات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

واستقر الجهاز الفني لفريق مانشستر سيتي على التشكيل الأساسي الذي يخوض مواجهة اليونايتد. (وفقا صحيفة "لندن إيفينينج" البريطانية)

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة اليونايتد

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: نونيس - روبن دياز - جفارديول - ريكو لويس.

خط الوسط: نيكو جونزاليس - جوندوجان - دي بروين.

خط الهجوم: فيل فودين - دوكو - عمر مرموش.

المصابين: أكانجي - ناثان آكي - ستونز - رودري - هالاند.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمواجهة السيتي

حراسة المرمى: أونانا.

خط الدفاع: نصير مزراوي - ماجواير - ليني يورو - ديوجو دالوت.

خط الوسط: أوجارتي - كاسيميرو - دورجو.

خط الهجوم: برونو فرنانديز - جارناتشو - هويلاند.

المصابون: مارتينيز، أماد، شو، هيفن، إيفانز.