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هل يشارك مرموش؟.. التشكيل المتوقع لديربي مانشستر بالدوري الإنجليزي

07:10 م السبت 05 أبريل 2025
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    دياز
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    محمد صلاح ضد جفارديول
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    جوندوجان
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    اللاعب دي بروين
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    جيرمي دوكو لاعب مانشستر سيتي
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    فيل فودين
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    عمر مرموش
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    إندرية أونانا (1)
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    المغربي نصير مزراوي لاعب مانشستر يونايتد
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    هاري ماجواير لاعب مانشستر يونايتد
  • عرض 17 صورة
    ليني يورو لاعب مانشستر يونايتد
  • عرض 17 صورة
    ديوجو دالوت
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    كاسيميرو لاعب مانشستر يونايتد
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    برونو فرنانديز
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    أليخاندرو جارناتشو
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    راسموس هويلاند (2)
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كتب - محمد القرش:

يستضيف اليونايتد نظيره السيتي في ديربي مانشستر غدا الأحد، ضمن مواجهات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

واستقر الجهاز الفني لفريق مانشستر سيتي على التشكيل الأساسي الذي يخوض مواجهة اليونايتد. (وفقا صحيفة "لندن إيفينينج" البريطانية)

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة اليونايتد

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: نونيس - روبن دياز - جفارديول - ريكو لويس.

خط الوسط: نيكو جونزاليس - جوندوجان - دي بروين.

خط الهجوم: فيل فودين - دوكو - عمر مرموش.

المصابين: أكانجي - ناثان آكي - ستونز - رودري - هالاند.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمواجهة السيتي

حراسة المرمى: أونانا.

خط الدفاع: نصير مزراوي - ماجواير - ليني يورو - ديوجو دالوت.

خط الوسط: أوجارتي - كاسيميرو - دورجو.

خط الهجوم: برونو فرنانديز - جارناتشو - هويلاند.

المصابون: مارتينيز، أماد، شو، هيفن، إيفانز.

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