كتب - يوسف محمد:

حقق فريق فالنسيا فوزا ثمينا على حساب نظيره ريال مدريد، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ 30 ببطولة الدوري الإسباني.

وافتتح اللاعب مختار دياخابي أهداف المباراة، بتسجيله الهدف الأول لفالنسيا في الدقيقة 15 من زمن الشوط الأول، قبل أن يسجل فينيسيوس جونيور هدف التعادل لريال مدريد في الدقيقة 50 من عمر المباراة.

وفي الوقت الذي كان يستعد الحكم لإطلاق صافرة نهاية المباراة، وإعلان انتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي بين الفريق، فاجئ اللاعب هوجو دورو لاعب فالنسيا الجميع بتسجيل الهدف الثاني وهدف فوز فالنسيا باللقاء في الدقيقة 5+90 من عمر المباراة.

وتعد هذه المرة الأولى التي يتمكن فيها فالنسيا من تحقيق الفوز، على ريال مدريد في ملعب سانتياجو برنابيو منذ عام 17 عاما، حيث كان أخر فوز حققه فريق فالنسيا على هذا الملعب عام 2008، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وبهذه النتيجة رفع فريق فالنسيا رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 34 في المركز الـ15 بجدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما توقف رصيد فريق ريال مدريد عند النقطة رقم 63 في المركز الثاني بجدول الترتيب.

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