تقام اليوم السبت الموافق 5 مارس الجاري، العديد من المباريات في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم، منها إقامة العديد من المباريات في بطولة الدوري الإنجليزي.

كما تشهد مباريات اليوم السبت، إقامة العديد من المباريات في بطولة الدوري الإسباني وأبرزها مباراة ريال مدريد وفالنسيا.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

1:30 ـ إيفرتون vs أرسنال ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 1HD

04:00 ـ كريستال بالاس VS برايتون ـ بي إن سبورت إكسترا 2

04:00 ـ وست هام VS بورنموث ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 2 HD

04:00 ـ إيبسويتش تاون VS وولفرهامبتون ـ القناة الناقلة ـ بي إن سبورت إكسترا 1

06:30 ـ أستون فيلا VS نوتنجهام فورست

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

02:00 ـ جيرونا VS ألافيس ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 3 HD

04:15 ـ ريال مدريد VS فالنسيا ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 1HD

06:30 ـ مايوركا VS سيلتا فيجو ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD3

09:00 ـ برشلونة VS ريال بيتيس ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 1HD

كأس عاصمة مصر

04:00 ـ المصري VS سيراميكا كليوباترا ـ القناة الناقلة: أون سبورتس 1.

07:00 ـ زد VS البنك الأهلي ـ القناة الناقلة: أون تايم سبورتس 2.

الدوري الإيطالي

03:00 ـ مونزا VS كومو

06:00 ـ بارما VS إنتر

08:45 ـ ميلان VS فيرونتينا

الدوري السعودي

04:05 ـ القادسية VS الاتفاق ـ القناة الناقلة: SSC EXTRA 1

04:15 ـ الرياض VS ضمك ـ القناة الناقلة:SSC إكسترا 2

08:00 ـ أهلي جدة VS الاتحاد ـ SSC SPORT 1