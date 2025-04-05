نتائج مباريات أمس الجمعة

أقيمت أمس الجمعة الموافق 4 مارس الجاري، العديد من المباريات في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم، منها إقامة أكثر من مباراة في بطولة أمم أفريقيا تحت 17 عاما.

كما شهدت مباريات أمس الجمعة، تحقيق فريق النصر السعودي فوزا كبيرا على حساب الهلال، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

نتائج كأس أمم أفريقيا تحت 17 عاماً

جامبيا 3 ـ 1 الصومال

تونس 0 ـ 0 السنغال

أنجولا 0 ـ 0 كوت ديفوار

جمهورية أفريقيا الوسطى 0 ـ 2 مالي

نتائج الدوري الإسباني

رايو فاييكانو 0 ـ 4 إسبانيول

نتائج الدوري الفرنسي

نيس 1 ـ 2 نانت

نتائج الدوري الألماني

أوجسبورج 1 ـ 3 بايرن ميونخ

نتائج مباريات الدوري الإيطالي

جنوى 1 ـ 0 أودينيزي

نتائج مباريات الدوري السعودي

الخلود 0 ـ 2 التعاون

العروبة 0 ـ 1 الأخدود

الهلال 1ـ 3 النصر