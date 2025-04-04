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النصر يفوز على الهلال في الدوري السعودي للمحترفين

10:15 م الجمعة 04 أبريل 2025

مباراة النصر والهلال

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كتب - محمد الميموني:

فاز النصر على نظيره الهلال اليوم الجمعة٬ ضمن منافسات الجولة الـ26 من بطولة الدوري السعودي الممتاز لموسم 2024/25.

وانتهت المباراة بفوز النصر على نظيره الهلال بنتيجة 3 - 1 ضمن منافسات الدوري السعودي.

وأحرز الهدف الأول لصالح النصر اللاعب علي حسين في الدقيقة الـ 4+45 بينما جاء الهدف الثاني لنفس الفريق بقدم الهداف كريستيانو رونالدو في الدقيقة الـ 47 بينما جاء الهدف الأول لصالح الهلال السعودي بقدم اللاعب علي البليهي في الدقيقة الـ 62 . ثم جاء الهدف الثالث لصالح النصر بقدم كريستيانو رونالدو في الدقيقة الـ 88.

ويحتل النصر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي الممتاز برصيد 54 نقطة بينما يحتل الهلال المركز الثاني برصيد 57 نقطة.

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النصر يفوز على الهلال الدوري السعودي الممتاز الجولة الـ26 من بطولة الدوري السعودي
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