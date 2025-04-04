كتب - يوسف محمد:

أعلن فريق السد القطري دعمه الكامل للاعبه الجزائري يوسف عطال، بعد صدور حكم ضده من قبل المحكمة الفرنسية يقضي بسجن اللاعب لمدة 8 سنوات، بسبب دعمه للقضية الفلسطينية.

وأكد نادي السد القطري في بيان رسمي لدعم اللاعب، أن موقف اللاعب بدعم القضية الفلسطينية، هو موقف إنساني، تجاه ما يعانيه الشعب الفلسطيني في الوقت الحالي.

وجاء نص بيان نادي السد القطري كالتالي: "إن ما تعرض له لاعبنا يوسف عطال من حكم جائر، جاء نتيجة لموقفه الإنساني ونصرته لأهلنا في غزة، وهو موقف شجاع يجسد ضمير كل إنسان حر".

وأضاف: "وإذ نؤكد في نادي السد وقوفنا الكامل مع لاعبنا ودعمنا اللامحدود له، فإننا نعلن تسخير كافة إمكانياتنا لمساندته في هذه القضية العادلة".

واختتم النادي بيانه: "إن ما قام به يوسف عطال، هو تعبير طبيعي وصادق من إنسان سوي تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة من ظلم وعدوان، وهو موقف نابع من المبادئ الإنسانية التي لا تعرف إزدواجية في المعايير ولا تمييزا في الحكم على المظلومين".

وينتظر النجم الجزائري، صدور الحكم النهائي في القضية يوم 30 أبريل الجاري، طبقا لما تم الإعلان عنه من قبل الكثير من وسائل الإعلام الفرنسية.

ويذكر أن يوسف عطال، كان قد أعلن في وقت سابق دعمه للقضية الفلسطينية، من خلال منشور قام بنشره عبر حسابه عام 2023، خلال تواجده في صفوف نيس الفرنسي.

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