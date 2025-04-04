"رونالدو ضد ميتروفيتش".. تشكيل قمة النصر والهلال في الدوري السعودي

كتب - يوسف محمد:

يلاقي فريق النصر السعودي نظيره الهلال اليوم، في إطار منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشين".

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة ال 26 ببطولة الدوري السعودي.

ويدخل فريق النصر اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: بينتو ماثيوس.

خط الدفاع: سلطان الغنام، لاجامي، سيماكان وسالم النجدي.

خط الوسط: علي الحسن، أيمن يحيى ومارسيلو بروزوفيتش.

خط الهجوم: دوران، كريستيانو رونالدو وساديو ماني.

وجاء تشكيل الهلال كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: حمد اليامي، علي البليهي، كاليدو كوليبالي ورينان لودي.

خط الوسط: روبن نيفيز، محمد كنو وسافيتش.

خط الهجوم: مالكوم، ألكسندر ميتروفيتش وسالم الدوسري.

ويحتل فريق الهلال المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 57 نقطة، فيما يحتل النصر المركز الثالث برصيد 51 نقطة.

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