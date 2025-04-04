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"رونالدو ضد ميتروفيتش".. تشكيل قمة النصر والهلال في الدوري السعودي

07:27 م الجمعة 04 أبريل 2025
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    تدريبات النصر قبل مباراة الهلال
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    صورة من مباراة الهلال والنصر
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    النصر السعودي والهلال
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    رونالدو من مباراة الهلال والنصر
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    صورة من مباراة الهلال والنصر (3)
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    صورة من مباراة الهلال والنصر (2)
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    كريستيانو رونالدو بتدريبات النصر تحضيراً لمواجهة الهلال في نهائي السوبر السعودي
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    صورة من مباراة الهلال والنصر (1)
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    الهلال ضد النصر
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    الهلال والنصر في نهائي كأس الملك
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    النصر السعودي ضد الهلال
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    الهلال ضد النصر مباراة سابقة
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    الهلال السعودي ضد النصر
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    مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي
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    النصر ضد الهلال
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    الهلال ضد النصر
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    الهلال والنصر
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    رونالدو من ديربي الهلال والنصر
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    مباراة النصر والهلال
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    مباراة النصر والهلال في كأس موسم الرياض
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كتب - يوسف محمد:

يلاقي فريق النصر السعودي نظيره الهلال اليوم، في إطار منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشين".

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة ال 26 ببطولة الدوري السعودي.

ويدخل فريق النصر اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: بينتو ماثيوس.

خط الدفاع: سلطان الغنام، لاجامي، سيماكان وسالم النجدي.

خط الوسط: علي الحسن، أيمن يحيى ومارسيلو بروزوفيتش.

خط الهجوم: دوران، كريستيانو رونالدو وساديو ماني.

وجاء تشكيل الهلال كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: حمد اليامي، علي البليهي، كاليدو كوليبالي ورينان لودي.

خط الوسط: روبن نيفيز، محمد كنو وسافيتش.

خط الهجوم: مالكوم، ألكسندر ميتروفيتش وسالم الدوسري.

ويحتل فريق الهلال المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 57 نقطة، فيما يحتل النصر المركز الثالث برصيد 51 نقطة.

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