"فقرة بدنية واجتماع كولر".. الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة الهلال السوداني

كتب - يوسف محمد:

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية اليوم الجمعة الموافق 4 أبريل الجاري، استعدادا لمواجهة فريق الهلال السوداني ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي أمام نظيره الهلال يوم الثلاثاء المقبل الموافق 8 أبريل الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، في إياب دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحرص البرتغالي جوزيه بيسيرو، على عقد محاضرة فنية مع لاعبي الفريق قبل بداية المران الجماعي للوقوف على بعض النقاط الفنية والخططية الخاصة بالمباراة المقبلة.

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تدريبات بدنية قبل انطلاق تدريبات الكرة، التي شهدت بعض الخطط الفنية.

وستتوجه بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي غدا، إلى موريتانيا لخوض مباراة العودة ببطولة دوري أبطال أفريقيا أمام الهلال السوداني.

ويذكر أن مباراة الذهاب، التي جمعت بين الفريقين يوم الثلاثاء الماضي الموافق 1 أبريل الجاري، انتهت بفوز المارد الأحمر بهدف دون مقابل.

أقرأ أيضًا:

بينهم لاعب الأهلي.. أشهر اللاعبين الذين امتلكوا أندية كرة قدم



مع ميسي أم رونالدو.. دي بروين إلى أين بعد الرحيل عن مانشستر سيتي؟