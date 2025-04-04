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جريليش يوجه رسالة إلى كيفين دي بروين بعد إعلان رحيله عن السيتي

06:54 م الجمعة 04 أبريل 2025
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    دي بروين لاعب بلجيكا
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    كيفين دي بروين (السيتي) - 35 مليون دولار
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    كيفين دي بروين وفابينيو من مباراة سابقة لليفربول ومانشستر سيتي
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    كيفين دي بروين وهالاند
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    كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي
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    دي بروين ومحمد صلاح
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    كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي
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    دي بروين
  • عرض 19 صورة
    دي بروين
  • عرض 19 صورة
    كيفن دي بروين وهالاند
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    كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي
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    جاك جريليش لاعب مانشستر سيتي (4)
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    احتفال مرموش مع جريليش
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    جاك جريليش لاعب مانشستر سيتي (3)
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    إصابة جريليش (2)
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    جريليش
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    جاك جريليش
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كتب - يوسف محمد:

حرص الإنجليزي جاك جريليش لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، على توجيه رسالة إلى زميله بالفريق كيفين دي بروين، بعد إعلان رحيل الأخير عن صفوف الفريق، بنهاية الموسم الحالي.

ونشر جريليش عدد من الصور رفقة دي بروين، وكتب عليها: "أحد أسباب انضمامي إلى مانشستر سيتي، هو اللعب بجانبك يا أخي".

وأضاف: "أفضل لاعب لعبت معه بلا شك، أسطورة".

وأعلن دي بروين اليوم، الرحيل عن مان سيتي الإنجليزي بنهاية الموسم الحالي 2024-2025، بعد 10 أعوام قضاها اللاعب مع الفريق الإنجليزي.

وخلال 10 أعوام، قضاها دي بروين مع الفريق الإنجليزي، تمكن من المشاركة في 413 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 106 هدفا وتقديم 174 تمريرة حاسمة.

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كيفين دي بروين جاك جريليش الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي رحيل دي بروين عن السيتي
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