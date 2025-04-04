"أسطورة".. فولفسبورج يوجه رسالة إلى دي بروين بعد رحيله عن مان سيتي

كتب - يوسف محمد:

حرص فريق فولفسبوج الألماني، على توجيه رسالة إلى النجم البلجيكي كيفين دي بروين، بعد إعلان رحيله عن مانشستر سيتي الإنجليزي بنهاية الموسم الحالي.

وأعلن دي بروين رحيله عن مانشستر سيتي، بنهاية الموسم الحالي، بعد قضائه 10 أعوام داخل صفوف الفريق الإنجليزي.

ونشر الحساب الرسمي لفريق فولفسبورج الألماني على موقع التواصل الاجتماعي: "عزيز كيفن، هل تتذكر؟ أنا وأنت قبل عشرة أعوام؟ ما رأيك أن نعود سويا مرة أخرى؟".

كما وصف فولفسبورج دي بروين بالأسطورة، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أسطورة نادي في فولفسبورج، أسطورة نادي في مانشستر".

وكان النجم البلجيكي لعب في صفوف فولفسبورج، خلال الفترة يناير 2014 حتى أغسطس 2015، وخلال تلك الفترة شارك مع الفريق الألماني 73 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 20 هدفا وتقديم 37 تمريرة حاسمة.

وانتقل اللاعب صاحب الـ 33 عاما إلى مان سيتي، في أغسطس 2015 وشارك مع الفريق حتى الآن في 413 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 103 هدفا وتقديم 174 تمريرة حاسمة.

وتوج دي بروين ب 18 لقبا رفقة السيتي، بواقع 6 ألقاب للدوري الإنجليزي، 5 ألقاب لكأس الرابطة الإنجليزية، 3 ألقاب لبطولة كأس السوبر الإنجليزي، لقبين لكأس الاتحاد الإنجليزي، لقب وحيد لكلا من دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.

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