قبل مواجهة نانت ونيس.. مصطفى محمد أم محمد عبد المنعم.. من يتفوق؟

كتبت-هند عواد:

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي نانت، ضيفا على نيس، في التاسعة إلا ربع مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة 28 من الدوري الفرنسي.

وتحمل المباراة طابعا خاصا، إذ أنها تعتبر لقاء مصري بين الثنائي مصطفى محمد مهاجم نانت الحالي والزمالك السابق ومحمد عبد المنعم مدافع نيس الحالي والأهلي السابق.

من يتفوق مصطفى محمد أم محمد عبد المنعم؟

خلال الموسم الحالي، لعب مصطفى محمد 24 مباراة مع نانت بمختلف البطولات، سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدف ليصل إجمالي مساهمته إلى 5، وتلقى بطاقتين صفراويتين.

ووصلت نسبة دقائق لعبه في مباريات نانت إلى 40% ونسبة مشاركته في الأهداف 16%، وفقا لموقع الإحصائيات "ترانسفير ماركت".

على الجانب الآخر، لعب محمد عبد المنعم 9 مباريات مع نيس ولم يسجل أو يصنع أي أهداف، وتلقى هو الآخر بطاقتين صفراوتين، كما وصلت نسبة دقائق لعبه في المباريات إلى 27%.

وانضم محمد عبد المنعم إلى نيس في أغسطس العام الماضي 2024 من الأهلي، فيما بدأت رحلة مصطفى محمد في الدوري الفرنسي، في يوليو 2022 عندما انضم إلى نانت على سبيل الإعارة من جالطة سراي، قبل أن يفعل النادي الفرنسي عقد الشراء.

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