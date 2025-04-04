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يهدد صلاح.. برونو فيرنانديز الأفضل في الدوري الإنجليزي عن شهر مارس

02:14 م الجمعة 04 أبريل 2025

برونو فيرنانديز مع جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنج

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كتب - محمد القرش:

حصد نجم فريق مانشستر يونايتد، برونو فيرنانديز، جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن شهر مارس المنقضي.

وشارك لاعب خط الوسط البرتغالي فرنانديز في جميع الأهداف الأربعة التي سجلها مانشستر يونايتد خلال شهر مارس دون هزيمة.

وبدأ الشهر بهدفٍ رائع من ركلة حرة، حيث تعادل الشياطين الحمر مع أرسنال، صاحب المركز الثاني بنتيجة 1-1، ثم أضاف تمريرتين حاسمتين، ليصل إجمالي تمريراته الحاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى 50 تمريرة، وهدفًا آخر في فوز فريقه 3-0 على ليستر سيتي.

وهذه هي المرة الخامسة التي يفوز فيها فرنانديز بجائزة أفضل لاعب في الشهر، لكنها المرة الأولى منذ خمس سنوات، بعد أن حصل على جوائزه الأربع السابقة في عام 2020، عندما تم تكريمه في فبراير ويونيو ونوفمبر وديسمبر.

وبفضل ذلك، احتل فرنانديز المركز الثالث في قائمة الفائزين بجائزة أفضل لاعب الشهرية عبر التاريخ، معادلا واين روني وروبن فان بيرسي، وبفارق جائزة عن رونالدو، وجائزتين خلف هاري كين وسيرجيو أجويرو ومحمد صلاح، حيث حصل كل منهم على سبعة ألقاب.

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