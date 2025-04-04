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"طلب بالسجن لمدة 4 سنوات".. ما سبب مثول مدرب ريال مدريد أمام القضاء؟

01:00 م الجمعة 04 أبريل 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    كارلو أنشلوتي مدرب ريال مدريد
  • عرض 8 صورة
    كارلو إنشلوتي
  • عرض 8 صورة
    أنشلوتي ولاعبي ريال مدريد
  • عرض 8 صورة
    كارلو أنشلوتي
  • عرض 8 صورة
    أنشلوتي مدرب ريال مدريد رفقة حارس المرمى تيبوا كورتوا
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    كارلو أنشلوتي
  • عرض 8 صورة
    أنشلوتي
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كتب - محمد القرش:

مثل مدرب فريق ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، أمام القضاء الإسباني بسبب اتهامه بالتهرب الضريبي.

كارلو أنشلوتي يمثُل أمام القضاء

ويتهم الإيطالي بتقديم معلومات مضللة عمدا لمكتب الضرائب خلال فترة توليه المسؤولية الأولى للعملاق الإسباني بين عامي 2014 و2015 لتجنب دفع أكثر من مليون يورو (833 ألف جنيه إسترليني) في ضريبة الدخل.

وعندما سُئل عن دخله من نقل حقوق صورته إلى ريال مدريد، قال لصحيفة "ماركا" : "كنت مهتمًا فقط بجمع ستة ملايين صافي لمدة ثلاث سنوات، ولم أدرك أبدًا أن هناك شيئًا خاطئًا، ولم أتلق أي اتصال يفيد بأن مكتب المدعي العام يحقق معي".

وأضاف: "عندما عرض عليّ ريال مدريد هذا الأمر (في إشارة إلى نقل حقوق الصور) تواصلتُ مع مستشاري الإنجليزي ولم أتطرق للموضوع مطلقًا لأن كل شيء بدا لي صحيحًا، لم أعتقد أنه قد يكون احتيالًا".

وبحسب صحيفة "سبورت" ، طالب الادعاء بسجن أنشيلوتي لمدة أربع سنوات في حال إدانته بالتهم الموجهة إليه.

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