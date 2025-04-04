"منافسه طعنه حتى الموت".. لاعب يلقى مصرعه في سباق جري بأمريكا

كتبت-هند عواد:

لقي لاعب في فريق فريسكو ميموريال لكرة القدم الأمريكية مدارس يدعى أوستن ميتكالف، مصرعه على يد منافسه كارميلو أنتوني، خلال سباق جري نظمته مدرسة فريسكو في ملعب ديفيد كويكيندال بأمريكا.

واختير أوستن ميتكالف صاحب الـ17 عاما، كأفضل لاعب في فريق كرة القدم بالمدرسة وشارك في سباق الجري، وفقا لـ"The Daily Gazette".

وذكرت الصحيفة، أن الشرطة ألقت القبض على كارميلو أنتوني لاتهامه في قتل أوستن بالطعن حتى الموت، خلال المسابقة.

وكان شقيق الضحية التوأم، هانتر ميتكالف، حاضراً اللقاء وحاول إنقاذه، وقال والدتهما لقناة WFAA التابعة لشبكة ABC في دالاس : "تلقيت مكالمة هاتفية من هانتر، وكان يصرخ بأن أوستن تعرض للطعن، كان يمسك بالجرح، ويحاول إنقاذ أخيه".

ومن جانبه، قال والد المتهم بطعن نجم كرة قدم من مدرسة منافسة حتى الموت بسبب مقعد في الملعب إن ابنه "طفل جيد" تم استفزازه للعنف.

وأضاف لصحيفة "ذا بوست": "لقد كون الجميع بالفعل افتراضاتهم حول ابني، لكنه ليس كما يصورونه، إنه طفلٌ صالح. يعمل في وظيفتين. إنه طالبٌ متفوق".

اقرأ أيضًا:

عمر مرموش يتحدث عن مواجهة اليونايتد وهزائم مانشستر سيتي

مصطفى ضد عبد المنعم.. موعد مباراة نيس ونانت في الدوري الفرنسي