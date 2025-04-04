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"أبدأ يومي بالصلاة".. مرموش يوضح تأثير الإيمان في حياته المهنية

12:01 م الجمعة 04 أبريل 2025
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كتب - محمد القرش:

تحدث النجم المصري ولاعب مانشستر سيتي، عمر مرموش، عن الصلاة وحياته الدينية في شهر رمضان، خلال فيلم قصير يتحدث عن تأثير الإيمان في حياة عدد من الرياضيين البارزين.

وقال مرموش عبر قناة "بي إن سبورتس": "في رمضان بيبقى أكتر وقت أنت بتصلي وتدعي فيه، وبتصوم عشان كده بتحس انك بتعمل حاجة كويسة".

وأضاف: "الصلاة بتخليني عارف يومي هيمشي ازاي، بصحى الصبح ببدأ يومي بالصلاة وأنهيه بالصلاة، لما أصحى وأصلي أنا كده عارف اني بدأت اليوم واللي هيحصل قدر من عند ربنا، كويس أو وحش".

واختتم: "في مصر والبلاد العربية الدين هو أهم شيء، فعشان كدا مش هنتمرن في وقت الصلاة".

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