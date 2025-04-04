عمر مرموش يتحدث عن مواجهة اليونايتد وهزائم مانشستر سيتي

كتب - محمد القرش:

وقال مرموش في تصريحات خلال مقابلة عبر "بي إن سبورتس": اعتاد مانشستر سيتي على الفوز وحصد البطولات خلال آخر 7 مواسم".

وأضاف: "وتعرض السيتي لأكثر من هزيمة خلال الفترة الماضية هو أمر طبيعي، لكن الفريق أظهر شخصيته وعدنا للانتصارات".

وأوضح: "لازلنا داخل سباق التأهل إلى دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل، والمنافسة على لقب كأس الاتحاد الإنجليزي".

وعن ديربي مانشستر، اختتم النجم المصري: "مانشستر يونايتد فريق كبير ومواجهته ديربي قوي وإن شاء الله نفوز به، ومتحمس من أجل التواجد في أجزاء الديربي على أرض الملعب".

يُذكر أن ديربي مانشستر يقام يوم الأحد المقبل الموافق 6 أبريل، ضمن مواجهات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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