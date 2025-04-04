مصطفى ضد عبد المنعم.. موعد مباراة نيس ونانت في الدوري الفرنسي

كتب - محمد القرش:

يلاقي نانت نظيره نيس اليوم الجمعة، ضمن مواجهات الجولة 28 من الدوري الفرنسي الممتاز.

وتشهد المباراة مواجهة خاصة بين الثنائي المصري، مصطفى محمد ومحمد عبد المنعم، على الأراضي الفرنسية.

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء على ملعب استاد أليانز ريفيرا.

وتمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" حقوق نقل مواجهات الدوري الفرنسي في شمال إفريقيا والوطن العربي.

وانضم مصطفى محمد إلى نانت قادما من جالاتا سراي في موسم 2022/23 على سبيل الإعارة، قبل تفعيل بند الشراء في الموسم التالي.

وعلى الجانب الآخر، انضم عبد المنعم لنيس في موسم 2024/25 قادما من الأهلي، في صفقة بلغت قيمتها 4.20 مليون يورو.