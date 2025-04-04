مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية - 17 عاما

تونس

- -
19:00

السنغال

كأس الأمم الأفريقية - 17 عاما

أنجولا

- -
19:00

كوت ديفوار

الدوري الفرنسي

نيس

- -
20:45

نانت

الدوري الألماني

أوجسبورج

- -
20:30

بايرن ميونيخ

جميع المباريات

إعلان

مصطفى ضد عبد المنعم.. موعد مباراة نيس ونانت في الدوري الفرنسي

10:16 ص الجمعة 04 أبريل 2025

مصطفى محمد وعبد المنعم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

يلاقي نانت نظيره نيس اليوم الجمعة، ضمن مواجهات الجولة 28 من الدوري الفرنسي الممتاز.

وتشهد المباراة مواجهة خاصة بين الثنائي المصري، مصطفى محمد ومحمد عبد المنعم، على الأراضي الفرنسية.

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء على ملعب استاد أليانز ريفيرا.

وتمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" حقوق نقل مواجهات الدوري الفرنسي في شمال إفريقيا والوطن العربي.

وانضم مصطفى محمد إلى نانت قادما من جالاتا سراي في موسم 2022/23 على سبيل الإعارة، قبل تفعيل بند الشراء في الموسم التالي.

وعلى الجانب الآخر، انضم عبد المنعم لنيس في موسم 2024/25 قادما من الأهلي، في صفقة بلغت قيمتها 4.20 مليون يورو.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مصطفى محمد محمد عبد المنعم الدوري الفرنسي نانت ضد نيس مصطفى محمد وعبد المنعم الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان