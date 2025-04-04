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"غياب رونالدو وتعليق شهير".. حكاية أشهر هدف في كلاسيكو إسبانيا

05:00 ص الجمعة 04 أبريل 2025
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كتبت-هند عواد:

تأكد صدام ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس إسبانيا، بعد فوز البارسا مساء الأربعاء على أتلتيكو مدريد بنتيجة 1-0، ليضرب موعدا مع غريمه التقليدي.

ومع المباراة المرتقبة بين ريال مدريد وبرشلونة، استعادت جماهير المرينجي ذكرى أشهر هدف في تاريخ الكلاسيكو في نهائي كأس الملك عام 2014.

ويسعى ريال مدريد وبرشلونة، إلى حسم اللقب في صراعهم على الثلاثية هذا الموسم الذي يشهد صراعا في الدوري ودوري الأبطال بين القطبين.

أشهر أهداف كلاسيكو إسبانيا

في 16 مايو 2014، سجل جاريث بيل لاعب ريال مدريد السابق، أشهر هدف في تاريخ مواجهات الثنائي في نهائي كأس إسبانيا.

وكان رؤوف خليف معلقا على مباراة ريال مدريد وبرشلونة آنذاك، وفي تعليقه على الهدف ظل خالدا في ذكرى مشجعي المرينجي.

وخاض ريال مدريد هذا اللقاء من دون هدافه كريستيانو رونالدو الذي كان يعاني من الإصابة، ورغم غيابه تمكن ريال مدريد من التسجيل في الدقيقة 11 عن طريق دي ماريا.

وفي الدقيقة 68، أدرك مارك بارترا التعادل لصالح برشلونة، وكانت المباراة تتجه إلى الأشواط الإضافية، حتى الدقيقة 85، عندما استلم بيل تمريرة من فابيو كوينتراو، وركض خارج حدود الملعب لتفادي مدافع البارسا، وعندما وصل إلى منطقة الجزاء وضع الكرة بين قدمي بينتو الذي خرج من مرماه.

ومع انطلاقة بيل قبل الهدف الحاسم، ظل المعلق رؤوف يردد: "جاريث بيل هرب.. شد شد"، ليمنح اللقب إلى فريقه.

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