"غياب رونالدو وتعليق شهير".. حكاية أشهر هدف في كلاسيكو إسبانيا

كتبت-هند عواد:

تأكد صدام ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس إسبانيا، بعد فوز البارسا مساء الأربعاء على أتلتيكو مدريد بنتيجة 1-0، ليضرب موعدا مع غريمه التقليدي.

ومع المباراة المرتقبة بين ريال مدريد وبرشلونة، استعادت جماهير المرينجي ذكرى أشهر هدف في تاريخ الكلاسيكو في نهائي كأس الملك عام 2014.

ويسعى ريال مدريد وبرشلونة، إلى حسم اللقب في صراعهم على الثلاثية هذا الموسم الذي يشهد صراعا في الدوري ودوري الأبطال بين القطبين.

في 16 مايو 2014، سجل جاريث بيل لاعب ريال مدريد السابق، أشهر هدف في تاريخ مواجهات الثنائي في نهائي كأس إسبانيا.

💨 That EPIC 60-metre run... to win the final!

👟 @GarethBale11

🏆 Copa del Rey 2013/14 👑

🆚 @FCBarcelona @futbolmahou | #TheTasteThatUnitesUs pic.twitter.com/LVLKjRLguf

— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) April 16, 2020