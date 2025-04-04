وضع إصبعه في عين مدرب.. أزمات جوزيه مورينيو المتكررة في الملاعب

كتبت-هند عواد:

أثار البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفنربشخة، في مباراة الديربي ضد جالطة سراي في ربع نهائي كأس تركيا،وبعدما اعتدى بالضرب على مدرب المنافس أوكان بوروك.

واشتهر جوزيه مورينيو بأزماته المتكررة سواء مع اللاعبين أو المدربين.

مورينيو وكاسياس

تُعد الخلافات المتكررة بين البرتغالي جوزيه مورينيو والحارس الإسباني إيكر كاسياس من أبرز الأسباب التي أدت إلى رحيل المدرب عن ريال مدريد.

وأثار مورينيو غضبًا كبيرًا بعد أن لاحظ تحية كاسياس للاعبي برشلونة بحرارة بعد إحدى مباريات الكلاسيكو التي أُقيمت على ملعب "كامب نو"، ما أثار أزمة بين الطرفين.

تفاقمت الخلافات بين مورينيو ولاعبي ريال مدريد الإسبان بشكل غير مسبوق، حيث أبرز رئيس النادي السابق، رامون كالديرون، في تصريحاته لصحيفة "ماركا" أن التوتر جاء نتيجة للمعاملة المميزة التي كان يحصل عليها اللاعبون البرتغاليون الأربعة الذين يلعبون في صفوف الفريق.

مورينيو وراموس

واحدة من أبرز الأزمات داخل الفريق كانت بين مورينيو ومدافع ريال مدريد سيرجيو راموس، إذ نشب خلاف عنيف بين الطرفين بعد الخسارة أمام برشلونة في كأس ملك إسبانيا.

ووقع الخلاف خلال تدريبات الفريق، عندما أساء مورينيو إلى راموس أمام باقي اللاعبين بسبب تصريحاته بعد الهزيمة.

مورينيو وبينيتيز

تسبب مورينيو في أزمة كبيرة مع المدرب الإسباني رافائيل بينيتز، مدرب ريال مدريد الحالي، بعد أن صرح بشكل لاذع لزوجة بينيتز، قائلاً إن زوجها سيدمر الفريق كما فعل عندما تولى تدريب إنتر ميلان.

مورينيو وفينجر

عُرفت العلاقة بين مورينيو وآرسين فينجر بالتوتر المستمر، حيث لم يتوقف البرتغالي عن مهاجمة المدرب الفرنسي في العديد من التصريحات.

ووصلت الأمور إلى نقطة أن فينجر رد عليه بدفعه في إحدى المباريات، بعد أن وصفه مورينيو بـ"المتخصص في الفشل".

مورينيو وجوارديولا

شهدت مباريات الكلاسيكو العديد من المواجهات المثيرة بين مورينيو وبيب جوارديولا، حيث كانت هناك مشادات لفظية بينهما سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

ومن أبرز الحوادث كان عندما وضع مورينيو يده في عين مساعد مدرب برشلونة تيتو فيلانوفا، في حادثة كانت تحت أنظار الكاميرات.