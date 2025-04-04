فرصة واحدة.. ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى كأس العالم للناشئين؟

كتب - محمد القرش:

خسر منتخب مصر للمرة الثانية تواليا في بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 17 عاما، حيث سقط أمام بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف.

وودع الفراعنة بطولة أفريقيا للناشئين بعد احتلال المركز الأخير دون نقاط، وأيضًا تضاءلت فرص التأهل إلى كأس العالم 2025.

ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل لكأس العالم؟

يحتاج الفراعنة الفوز في المباراة المقبلة ضد الكاميرون يوم الأحد المقبل الموافق 6 أبريل، في تمام الساعة السادسة مساء.

ولا بديل لمنتخب مصر عن الفوز واحتلال المركز الثالث، حيث يمتلك الكاميرون نقطة من التعادل مع جنوب إفريقيا.

وحال فوز الفراعنة على الكاميرون، يحتلون المركز الثالث ثم يواجهون صاحب المركز الثالث بالمجموعة الرابعة من أجل تحديد المتأهل إلى كأس العالم 2025 بقطر.

نظام التأهل من أفريقيا إلى كأس العالم

نظام الصعود الذي أقره الاتحاد الأفريقي قبل انطلاق هذه النسخة يقضي بتأهل أول وثاني كل مجموعة بالبطولة الحالية لربع نهائي كأس أفريقيا وكذلك لمونديال قطر مباشرة ’ وتتبقى فرصة للمنتخبات الأربعة التي تحتل المركز الثالث في المجموعات الأربع لخوض ملحق للتنافس على المقعدين التاسع والعاشر حيث يواجه ثالث المجموعة الأولى نظيره في المجموعة الثالثة ونفس الأمر لصاحبي المركز الثالث في المجموعتين الثانية والرابعة.

أبرز المعلومات عن كأس العالم 2025

- تقام البطولة في الفترة ما بين 3 وحتى 27 نوفمبر 2025، وهي النسخة الأولى من المسابقة التي تضم 48 منتخبًا.

- منتخب ألمانيا هو حامل اللقب، حيث توج لأول مرة كبطل للعالم تحت 17 سنة بعد فوزه على فرنسا بركلات الترجيح في إندونيسيا 2023.

- منتخب نيجيريا هو الأنجح في تاريخ البطولة، حيث حقق 5 ألقاب، يأتي منتخب البرازيل خلفه برصيد 4 ألقاب.

- قطر ستسضيف البطولة سنويًا بدءًا من 2025 وحتى 2029.