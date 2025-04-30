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لحظة بلحظة.. برشلونة ضد إنتر ميلان 3-3

10:12 م الأربعاء 30 أبريل 2025

برشلونة

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متابعة - يوسف محمد:

يلاقي فريق برشلونة اليوم نظيره إنتر ميلان الإيطالي، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وانطلقت صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويدخل برشلونة اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: جول كوندي - باو كوبارسي - إينييجو مارتينيز - جيرارد مارتن.

خط الوسط: فرينكي دي يونج - بيدري - لامين يامال - داني أولمو.

خط الهجوم: رافينيا - فيران توريس.

أبرز أحداث المباراة:

الدقيقة 1: ماركوس تورام يحرز الهدف الأول لإنتر ميلان في مرمى برشلونة.

الدقيقة 11: تسديدة قوية من فيران توريس لاعب برشلونة ولكنها تمر بجوار القائم.

الدقيقة 19: تسديدة آخرى من فيران توريس من داخل منطقة الجزائم تمر بجوار القائم الأيمن.

الدقيقة 21: تدومفريس يحرز الهدف الثاني لإنتر ميلان في مرمى برشلونة.

الدقيقة 23: لامين جمال يحرز الهدف الأول لبرشلونة في مرمى إنتر ميلان.

الدقيقة 27: تسديدة قوية من لامين جمال لاعب برشلونة ولكنها تصطدم بالعارضة.

الدقيقة 38: توريس يحرز الهدف الثاني لبرشلونة في مرمى إنتر ميلان.

الدقيقة 42: تسديدة قوية من رافينيا ولكن كورته تصطدم بدفاع إنتر ميلان وتمر إلى ركلة ركنية.

الدقيقة 45: حكم اللقاء يحتسب دقيقتين وقت بدل ضائع.

الدقيقة 2+45: نهاية الشوط الأول.

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 49: تسديدة قوية من ديماركو لاعب إنتر ميلان ولكنها تخرج أعلى المرمى.

الدقيقة 55: عرضية من لامين جمال يتصدى لها دفاع برشلونة.

الدقيقة 63: دومفريس يحرز الهدف الثالث لإنتر ميلان.

الدقيقة 65: رافينيا يحرز الهدف الثالث لبرشلونة في مرمى إنتر ميلان.

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