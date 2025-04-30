وسط جماهيره.. النصر يودع دوري أبطال آسيا بالهزيمة من كاوساكي الياباني

كتب- محمد عبدالهادي:

ودع نادي النصر السعودي بطولة دوري أبطال آسيا من الدوري نصف النهائي، وذلك بعد الخسارة من كاوساكي الياباني بنتيجة 3-2، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الأربعاء.

وتقدم فريق كاوساكي الياباني عن طريق تاتسويا إيتو ويوتو أوزيكي في الدقيقتين 10 و41 مقابل هدف للنصر سجله ساديو ماني في الدقيقة 28.

وفي الشوط الثاني، سجل أكيهيرو إيناجا الهدف الثالث للفريق الياباني في الدقيقة 76، قبل أن يقلص النصر الفارق بهدف ثان في الدقيقة 87.

وانتهى اللقاء بنتيجة 3-2، ليتأهل الفريق الياباني للمباراة النهائية على حساب نظيره السعودي محققا مفاجأة مدوية على ملعب الإنماء (الجوهرة المشعة) في مدينة جدة.

ومن المقرر أن يلتقي فريق كاوساكي الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا مع نظيره الأهلي السعودي، والذي صعد للنهائي بعد فوزه على جاره الهلال أمس الثلاثاء بنتيجة 3-1.