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لامين يامال يقود تشكيل برشلونة لمواجهة إنتر ميلان بدوري الأبطال

09:36 م الأربعاء 30 أبريل 2025
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    كابشن احتفال كوندي لاعب برشلونة
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    كابشن احتفال كوندي لاعب برشلونة
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    برشلونة
  • عرض 14 صورة
    برشلونة
  • عرض 14 صورة
    برشلونة
  • عرض 14 صورة
    مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند
  • عرض 14 صورة
    مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند
  • عرض 14 صورة
    برشلونة
  • عرض 14 صورة
    برشلونة
  • عرض 14 صورة
    برشلونة
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    برشلونة
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    برشلونة
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    برشلونة ضد بوروسيا دورتموند (3)
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كتب - محمد الميموني:

أعلن المدرب الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، تشكيل اللاعبين لخوض مباراة إنتر ميلان في منافسات دوري أبطال أوروبا لموسم 2024/25.

ويواجه برشلونة نظيره إنتر ميلان في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، في نظامها الجديد على ملعب "مونتجويك الأولمبي"، في تمام الساعة العاشرة.

وجاء تشكيل برشلونة ضد إنتر ميلان كالتالي:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: جول كوندي، باو كوبارسي، إينيجو مارتينيز، جيرارد مارتن.

خط الوسط: فرينكي دي يونج، بيدري، داني أولمو.

خط الهجوم: فيران توريس، لامين يامال، رافينها.

ويذكر أن مواجهة الإياب بين برشلونة وإنتر ميلان ستقام على ملعب "جوزيبي مييتزا"، يوم الثلاثاء المقبل.

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برشلونة تشكيل برشلونة إنتر ميلان دوري أبطال أوروبا تشكيل برشلونة لمواجهة إنتر ميلان
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