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أول تعليق من محمد عبد المنعم بعد إجراء جراحة الرباط الصليبي

06:27 م الأربعاء 30 أبريل 2025
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كتب - يوسف محمد:

خضع محمد عبد المنعم مدافع منتخب مصر ونيس الفرنسي، لجراحة ناجحة صباح اليوم الأربعاء، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وكان نادي نيس، أعلن يوم السبت الماضي الموافق 26 أبريل الجاري، تعرض عبد المنعم للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، خلال مباراة الفريق أمام باريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي.

ونشر عبد المنعم صورة، له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عقب إجراء العملية الجراحية وكتب عليها: "الحمد لله دائمًا وأبدًا".

ومن المتوقع أن يبتعد عبد المنعم عن الملاعب خلال الفترة المقبلة، لمدة تترواح ما بين 4 إلى 6 أشهر، قبل العودة إلى التدريبات.

والجدير بالذكر أن صاحب ال 26 عاما، شارك خلال الموسم الحالي رفقة نيس الفرنسي، في 18 مباراة بمختلف البطولات، لكنه لم يتمكن من تسجيل أو صناعة أي هدف.

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