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كل ما تريد معرفته عن مباراة مصر وسيراليون في أمم أفريقيا تحت 20 عاما

04:20 م الأربعاء 30 أبريل 2025
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    منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما 2
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    أسامة نبيه مدرب منتخب مصر للشباب
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    منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما
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    منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما 6
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كتبت-هند عواد:

يستعد منتخب مصر للشباب، لخوض ثاني مواجهاته في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 27 أبريل حتى 18 مايو المقبل 2025.

موعد مباراة منتخب مصر وسيراليون

تقام مباراة منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما بقيادة أسامة نبيه وسيراليون، في التاسعة مساء اليوم على ملعب ستاد هيئة قناة السويس، في إطار منافسات الجولة الثانية من مجموعات كأس الأمم الأفريقية للشباب.

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر وسيراليون

تنقل مباراة مصر وسيراليون، عبر قناة beIN SPORTS HD 6، ويعلق على اللقاء علي محمد علي.

ويسعى منتخب مصر للشباب، لمواصلة الانتصارات في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر، بعد الفوز في الجولة الافتتاحية على جنوب أفريقيا بهدف نظيف.

ترتيب مجموعة منتخب مصر قبل مباراة سيراليون

يتصدر منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما، المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، وجاء ترتيب مجموعة مصر كالآتي:

مصر – 3 نقاط

زامبيا – 1

سيراليون – 1

تنزانيا – 0 نقاط

جنوب أفريقيا – 0 نقاط

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موعد مباراة منتخب مصر وسيراليون أمم أفريقيا بطولة كأس الأمم الأفريقية
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