قناة مجانية تنقل مباراة منتخب مصر وسيراليون

كتبت-هند عواد:

يستعد منتخب مصر للشباب بقيادة أسامة نبيه، لمواجهة سيراليون، مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الثانية من مجموعات كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما، خلال الفترة من 27 أبريل حتى 18 مايو 2025.

موعد مباراة مصر وسيراليون

تقام مباراة منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما بقيادة أسامة نبيه وسيراليون، في التاسعة مساء اليوم على ملعب ستاد هيئة قناة السويس، في إطار منافسات الجولة الثانية من مجموعات كأس الأمم الأفريقية للشباب.

قناة مجانية تنقل مباراة مصر وسيراليون

تنقل مباراة مصر وسيراليون عبر قناة beIN SPORTS HD 6المشفرة، كما تبث عبر قناة أون سبورت الأرضية بالمجان.

ويسعى منتخب مصر للشباب، لمواصلة الانتصارات في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر، بعد الفوز في الجولة الافتتاحية على جنوب أفريقيا بهدف نظيف.

ترتيب مجموعة منتخب مصر قبل مباراة سيراليون

مصر – 3 نقاط

زامبيا – 1

سيراليون – 1

تنزانيا – 0 نقاط

جنوب أفريقيا – 0 نقاط

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