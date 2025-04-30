موعد مباراة برشلونة وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

كتبت-هند عواد:

يستضيف ملعب "مونتجويك"، مباراة برشلونة الإسباني وأنتر ميلان الإيطالي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويحل إنتر ميلان ضيفا على برشلونة، مساء اليوم الأربعاء، بحثا عن إنجاز تاريخي، بعدما تأهل إلى نصف النهائي، بالفوز على بايرن ميونخ ذهابا وإيابا، بنتيجة 4-3.

موعد مباراة برشلونة وإنتر

تقام مباراة برشلونة وإنتر ميلان، على ملعب مونتجويك، في العاشرة مساء اليوم، في إطار منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وإنتر

تنقل مباراة برشلونة وإنتر ميلان، على شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط، وبالتحديد عبر قناة beIN Sports 1.

وتقام مباراة العودة بين برشلونة وإنتر ميلان، على ملعب الأخير، يوم الثلاثاء المقبل 6 مايو.

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان حسم مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وفاز على أرسنال بهدف نظيف.

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