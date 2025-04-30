مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية - 20 عاما

سيراليون - شباب

- -
21:00

مصر - شباب

دوري أبطال أوروبا

برشلونة

- -
22:00

إنتر ميلان

الدوري المصري

حرس الحدود

- -
17:00

بيراميدز

الدوري المصري

بتروجيت

- -
20:00

الأهلي

جميع المباريات

إعلان

موعد مباراة برشلونة وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

02:04 م الأربعاء 30 أبريل 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    كابشن احتفال كوندي لاعب برشلونة
  • عرض 6 صورة
    كابشن احتفال كوندي لاعب برشلونة
  • عرض 6 صورة
    كابشن احتفال كوندي لاعب برشلونة
  • عرض 6 صورة
    إنتر ميلان
  • عرض 6 صورة
    إنتر ميلان
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

يستضيف ملعب "مونتجويك"، مباراة برشلونة الإسباني وأنتر ميلان الإيطالي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويحل إنتر ميلان ضيفا على برشلونة، مساء اليوم الأربعاء، بحثا عن إنجاز تاريخي، بعدما تأهل إلى نصف النهائي، بالفوز على بايرن ميونخ ذهابا وإيابا، بنتيجة 4-3.

موعد مباراة برشلونة وإنتر

تقام مباراة برشلونة وإنتر ميلان، على ملعب مونتجويك، في العاشرة مساء اليوم، في إطار منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وإنتر

تنقل مباراة برشلونة وإنتر ميلان، على شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط، وبالتحديد عبر قناة beIN Sports 1.

وتقام مباراة العودة بين برشلونة وإنتر ميلان، على ملعب الأخير، يوم الثلاثاء المقبل 6 مايو.

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان حسم مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وفاز على أرسنال بهدف نظيف.

اقرأ أيضا:

هل يطلب إيقافه بشكل رسمي؟.. ماذا يفعل الزمالك في الخطوة القادمة ضد زيزو؟

قرار سار من حسين لبيب لجماهير الزمالك قبل مواجهة المصري

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إنتر ميلان كوندي موعد مباراة برشلونة وإنتر مباراة برشلونة وإنتر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

لا تخرج إلا للضرورة.. 7 نصائح مهمة عاجلة من وزارة الصحة لمواجهة العاصفة الترابية
عاصفة ترابية "عنيفة" تضرب مصر الأربعاء.. تحذيرات عاجلة وتعطيل للدراسة (تغطية خاصة)