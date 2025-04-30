"اضطررت للتنفيذ".. شهادة جديدة صادمة في وفاة دييجو مارادونا

كتبت-هند عواد:

كشف صحيفة "ماركا" الإسبانية، تفاصيل جديدة في وفاة أسطورة الأرجنتين دييجو أرماندو مارادونا.

ويحاكم 8 أطباء من الطاقم الذي كان مسؤولا عن رعاية مارادونا، بتهمة الإهمال المؤدي إلى الوفاة.

وقدم فيرناندو فياريخو رئيس قسم العناية المركزة في العيادة التي أجرى فيها مارادونا آخر عملية جراحية، شهادته، في محاكمة أمس الثلاثاء.

ووفقا لتقرير "ماركا"، ذكر فياريخو أنه تعرض لضعوط لتخدير مارادونا تخديرا عميقا لمدة يوم كامل، وهذا ما نفذه رغم "معارضته التامة" للأمر، بناء على طلب الأطباء ليوبولدو لوكي وأجوستينا كوساتشوف المتهمين في القضية.

وقال فياريخو، إن الأطباء طلبوا منه تخدير مارادونا خلال وجوده في المستشفى من 3 حتى 11 نوفمبر 2020، بعد العملية الجراحية التي أجراها، مشيرا إلى أنه رفض الأمر لأنه "غير مناسب"، لكنه اضطر لتنفيذه.

وأضاف: "أخضعناه للتخدير 24 ساعة، لكنك تعلم أن عكس عملية الانسحاب (من المواد الضارة) يتطلب خطة أطول من يوم واحد، قررنا تقليل الجرعة لأننا لم نرَ خطة واضحة، لو حدث أي شيء، كانت المسؤولية ستقع علي، لكن التعامل الأمثل كان يتطلب فريقًا طبيًا متعدد التخصصات".

جدير بالذكر أن هناك 8 أطباء ومساعدين يخضعون للمحاكمة، بتهمة القتل غير العمد لأسطورة الأرجنتين، عن طريق حقنه بمهدئات قوية.

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