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آسيا أوروبا.. نتائج مباريات يوم الثلاثاء

12:18 ص الأربعاء 30 أبريل 2025

نتائج مباريات يوم الثلاثاء

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كتب - محمد عبد السلام:

أقيمت العديد من المباريات في مختلف المسابقات المحلية والقارية اليوم الثلاثاء 29 أبريل، والتي شهدت ندية وإثارة كبيرة وتسجيل العديد من الأهداف.

وفاز الأهلي السعودي على الهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، وحقق الفوز أيضا باريس سان جيرمان على أرسنال في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا

أرسنال ضد باريس سان جيرمان - (0-1)

نتائج مباريات دوري أبطال آسيا

الأهلي ضد الهلال - (3-1)

نتائج مباريات الدوري المصري

إنبي ضد غزل المحلة - (1-0)

نتائج مباريات دوري المحترفين المصري

منتخب السويس ضد وادي دجلة - (1-1)

الداخلية ضد الترسانة - (1-2)

سبورتينج ضد كهرباء الإسماعيلية - (0-2)

المقاولون العرب ضد طنطا - (1-0)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نتائج مباريات يوم الثلاثاء نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا نتائج مباريات الدوري المصري نتائج مباريات دوري المحترفين المصري نتائج مباريات دوري أبطال آسيا
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