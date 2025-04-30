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صلاح ينافس.. أكثر اللاعبين تقديما للتمريرات الحاسمة

06:00 ص الأربعاء 30 أبريل 2025

عمر مرموش ومحمد صلاح

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كتب - محمد القرش:

اقترب موسم 2024/25 الجاري من الانتهاء، واشتعلت المنافسة في قائمة أكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف من الدوريات الـ5 الكبرى.

وتصدر قائمة الترتيب لامين يامال لاعب برشلونة برصيد 24 تمريرة حاسمة، وبفارق تمريرة فقط عن محمد صلاح نجم ليفربول.

أكثر اللاعبين تقديما للتمريرات الحاسمة

1. لامين يامال (برشلونة) - 24 تمريرة خلال 48 مباراة

2. محمد صلاح (ليفربول) - 23 تمريرة خلال 48 مباراة

3. رافينيا (برشلونة) - 23 تمريرة خلال 50 مباراة

4. ريان شرقي (ليون) - 19 تمريرة خلال 51 مباراة

5. ميكايل أوليس (بايرن ميونخ) - 18 تمريرة خلال 47 مباراة

6. برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد) - 18 تمريرة في 51 مباراة

7. عمر مرموش (مانشستر سيتي) - 17 تمريرة خلال 43 مباراة

8. برادلي باركولا (باريس سان جيرمان) - 17 تمريرة خلال 51 مباراة

9. فينيسيوس (ريال مدريد) - 14 تمريرة خلال 48 مباراة

10. بوكايو ساكا (أرسنال) - 14 تمريرة خلال 31 مباراة

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صلاح محمد صلاح مرموش لامين يامال رافينيا برونو فيرنانديز فينيسيوس ساكا
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