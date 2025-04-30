مركز متأخر لميسي.. أعلى الرياضيين ثراء في العالم

كتب - محمد القرش:

عند ذكر الرياضيين الأعلى ثراء في العالم يتوقع البعض أن لاعبي كرة القدم يسيطرون على القائمة وصدارتها.

لكن تصدر أسطورة كرة السلة مايكل جوردون قائمة أعلى الرياضيين ثاء في العالم بثروة تقدر بـ4.1 مليار دولار، وجاء ميسي خامسا بـ 1.85 مليار دولار.

وجاء نجم كرة الجولف تايجر وودز وصيفا بثروة 2.79 مليار دولار، بينما احتل كريستيانو رونالدو المركز الثالث برصيد 2.23 مليار دولار. (وفقا لموقع Sportico)

أعلى 5 رياضيين ثراء في العالم

1. مايكل جوردان (كرة سلة) - 4.1 مليار دولار

2. تايجر وودز (جولف) - 2.79 مليار دولار

3. كريستيانو رونالدو (كرة قدم) - 2.23 مليار دولار

4. ليبرون جيمس (كرة سلة) - 1.88 مليار دولار

5. ليونيل ميسي (كرة قدم) - 1.85 مليار دولار

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