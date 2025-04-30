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أغلى 18 لاعبًا تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي

08:00 ص الأربعاء 30 أبريل 2025
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    ألفونسو ديفيز
  • عرض 17 صورة
    أماد ديالو
  • عرض 17 صورة
    أماد ديالو
  • عرض 17 صورة
    ترينت ألكسندر-أرنولد لاعب ليفربول
  • عرض 17 صورة
    ترينت ألكسندر-أرنولد لاعب ليفربول
  • عرض 17 صورة
    جوشوا كيميتش
  • عرض 17 صورة
    جوشوا كيميتش
  • عرض 17 صورة
    جوناثان ديفيد
  • عرض 17 صورة
    أماد ديالو
  • عرض 17 صورة
    كيفين دي بروين
  • عرض 17 صورة
    ميسي لاعب إنتر ميامي
  • عرض 17 صورة
    كيفين دي بروين
  • عرض 17 صورة
    ألفونسو ديفيز
  • عرض 17 صورة
    هيونج مين سون
  • عرض 17 صورة
    ميسي لاعب إنتر ميامي
  • عرض 17 صورة
    هيونج مين سون
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كتبت-هند عواد:

مع اقتراب نهاية موسم 2024-2025، تسلط الأضواء على أبرز النجوم الذين تنتهي عقودهم مع أنديتهم بنهاية هذا الموسم، وكان من بينهم المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

إلا أن ليفربول حافظ على نجمه وجدد تعاقده قبل عدة أسابيع، لمدة عامين، لكن لا يزال يتصدر القائمة لاعب من الريدز.

وفيما يلي قائمة بأغلى اللاعبين الذين تنتهي عقودهم خلال العام الجاري:

ترينت ألكسندر-أرنولد (ليفربول، إنجلترا) – القيمة السوقية: 75 مليون يورو

ألفونسو ديفيز (بايرن ميونخ، كندا) – القيمة السوقية: 50 مليون يورو

جوشوا كيميتش (بايرن ميونخ، ألمانيا) – القيمة السوقية: 50 مليون يورو

جوناثان ديفيد (ليل، كندا) – القيمة السوقية: 45 مليون يورو

ليروي ساني (بايرن ميونخ، ألمانيا) – القيمة السوقية: 45 مليون يورو

هيونج مين سون (توتنهام هوتسبير، كوريا الجنوبية) – القيمة السوقية: 38 مليون يورو

كيفين دي بروين (مانشستر سيتي، بلجيكا) – القيمة السوقية: 35 مليون يورو

جوناثان تاه (باير ليفركوزن، ألمانيا) – القيمة السوقية: 30 مليون يورو

فرانك زامبو أنجويسا (نابولي، الكاميرون) – القيمة السوقية: 27 مليون يورو

أوليفر بوسكاجلي (أيندهوفن، فرنسا) – القيمة السوقية: 27 مليون يورو

تيريك ميتشل (كريستال بالاس، إنجلترا) – القيمة السوقية: 25 مليون يورو

أماد ديالو (مانشستر يونايتد، ساحل العاج) – القيمة السوقية: 25 مليون يورو

أنخيل جوميز (ليل، إنجلترا) – القيمة السوقية: 25 مليون يورو

دومينيك كالفيرت ليوين (إيفرتون، إنجلترا) – القيمة السوقية: 22 مليون يورو

كايل ووكر (ساوثهامبتون، إنجلترا) – القيمة السوقية: 20 مليون يورو

ليونيل ميسي (إنتر ميامي، الأرجنتين) – القيمة السوقية: 20 مليون يورو

كوتشو هيرنانديز (كولومبوس، كولومبيا) – القيمة السوقية: 18 مليون يورو

فيرلاند ميندي (ريال مدريد، فرنسا) – القيمة السوقية: 18 مليون يورو

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أغلى 18 لاعبا تنتهي عقودهم 18 لاعبا تنتهي عقودهم بنهاية الموسم أبرز النجوم الذين تنتهي عقودهم ألفونسو ديفيز ترينت ألكسندر كيفين دي بروين أماد ديالو ليونيل ميسي
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