أغلى 18 لاعبًا تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي

كتبت-هند عواد:

مع اقتراب نهاية موسم 2024-2025، تسلط الأضواء على أبرز النجوم الذين تنتهي عقودهم مع أنديتهم بنهاية هذا الموسم، وكان من بينهم المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

إلا أن ليفربول حافظ على نجمه وجدد تعاقده قبل عدة أسابيع، لمدة عامين، لكن لا يزال يتصدر القائمة لاعب من الريدز.

وفيما يلي قائمة بأغلى اللاعبين الذين تنتهي عقودهم خلال العام الجاري:

ترينت ألكسندر-أرنولد (ليفربول، إنجلترا) – القيمة السوقية: 75 مليون يورو

ألفونسو ديفيز (بايرن ميونخ، كندا) – القيمة السوقية: 50 مليون يورو

جوشوا كيميتش (بايرن ميونخ، ألمانيا) – القيمة السوقية: 50 مليون يورو

جوناثان ديفيد (ليل، كندا) – القيمة السوقية: 45 مليون يورو

ليروي ساني (بايرن ميونخ، ألمانيا) – القيمة السوقية: 45 مليون يورو

هيونج مين سون (توتنهام هوتسبير، كوريا الجنوبية) – القيمة السوقية: 38 مليون يورو

كيفين دي بروين (مانشستر سيتي، بلجيكا) – القيمة السوقية: 35 مليون يورو

جوناثان تاه (باير ليفركوزن، ألمانيا) – القيمة السوقية: 30 مليون يورو

فرانك زامبو أنجويسا (نابولي، الكاميرون) – القيمة السوقية: 27 مليون يورو

أوليفر بوسكاجلي (أيندهوفن، فرنسا) – القيمة السوقية: 27 مليون يورو

تيريك ميتشل (كريستال بالاس، إنجلترا) – القيمة السوقية: 25 مليون يورو

أماد ديالو (مانشستر يونايتد، ساحل العاج) – القيمة السوقية: 25 مليون يورو

أنخيل جوميز (ليل، إنجلترا) – القيمة السوقية: 25 مليون يورو

دومينيك كالفيرت ليوين (إيفرتون، إنجلترا) – القيمة السوقية: 22 مليون يورو

كايل ووكر (ساوثهامبتون، إنجلترا) – القيمة السوقية: 20 مليون يورو

ليونيل ميسي (إنتر ميامي، الأرجنتين) – القيمة السوقية: 20 مليون يورو

كوتشو هيرنانديز (كولومبوس، كولومبيا) – القيمة السوقية: 18 مليون يورو

فيرلاند ميندي (ريال مدريد، فرنسا) – القيمة السوقية: 18 مليون يورو