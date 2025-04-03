صلاح يغرد منفردا.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد انتهاء الجولة 30

كتب - محمد القرش:

يغرد النجم المصري، محمد صلاح، وحيدا في صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد انتهاء الجولة 30 من البريميرليج.

واقترب المصري من حسم لقب هدافي الدوري الممتاز بعد تعرض منافسه المباشر، إيرلينج هالاند، للإصابة التي من المتوقع أن تبعده عن الملاعب لفترة تتراوح بين 5 من 7 أسابيع مقبلة.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

1. محمد صلاح (ليفربول) - 27 هدفا

2. إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) - 21 هدفا

3. ألكسندر إيزاك (نيوكاسل يونايتد) - 20 هدفا

4. كريس وود (وتنجهام فورست) - 18 هدفا

5. مبيومو (برينتفورد) - 16 هدفا

6. كول بالمر (تشيلسي) - 14 هدفا

7. يوان ويسا (برينتفورد) - 14 هدفا

8. كونيا (ولفرهامبتون) - 13 هدفا

9. أولي واتكينز (أستون فيلا) - 13 هدفا

10. كلويفيرت (بورنموث) - 12 هدفا

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