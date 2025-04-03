مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية - 17 عاما

تونس

- -
19:00

السنغال

كأس الأمم الأفريقية - 17 عاما

أنجولا

- -
19:00

كوت ديفوار

الدوري الفرنسي

نيس

- -
20:45

نانت

الدوري الألماني

أوجسبورج

- -
20:30

بايرن ميونيخ

جميع المباريات

إعلان

صلاح يغرد منفردا.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد انتهاء الجولة 30

11:59 م الخميس 03 أبريل 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) - 46 مليون دولار
  • عرض 7 صورة
    ألكسندر إيزاك لاعب نيوكاسل
  • عرض 7 صورة
    احتفال كريس وود بهدفه في مرمى ليفربول
  • عرض 7 صورة
    بريان مبيومو
  • عرض 7 صورة
    كول بالمر
  • عرض 7 صورة
    يوان ويسا
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

يغرد النجم المصري، محمد صلاح، وحيدا في صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد انتهاء الجولة 30 من البريميرليج.

واقترب المصري من حسم لقب هدافي الدوري الممتاز بعد تعرض منافسه المباشر، إيرلينج هالاند، للإصابة التي من المتوقع أن تبعده عن الملاعب لفترة تتراوح بين 5 من 7 أسابيع مقبلة.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

1. محمد صلاح (ليفربول) - 27 هدفا

2. إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) - 21 هدفا

3. ألكسندر إيزاك (نيوكاسل يونايتد) - 20 هدفا

4. كريس وود (وتنجهام فورست) - 18 هدفا

5. مبيومو (برينتفورد) - 16 هدفا

6. كول بالمر (تشيلسي) - 14 هدفا

7. يوان ويسا (برينتفورد) - 14 هدفا

8. كونيا (ولفرهامبتون) - 13 هدفا

9. أولي واتكينز (أستون فيلا) - 13 هدفا

10. كلويفيرت (بورنموث) - 12 هدفا

اقرأ أيضًا:

ليفربول ينفرد.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد انتهاء الجولة 30

للتأهل لكأس العالم.. موعد مباراة منتخب مصر للناشئين المقبلة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي محمد صلاح صلاح هالاند الدوري الإنجليزي بالمر إيزاك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

الوجود التركي في سوريا.. لماذا تخشاه إسرائيل وما احتمالات المواجهة؟
رسوم ترامب الجمركية.. هل تشعل الحرب التجارية وكيف تتأثر مصر؟- تغطية شاملة