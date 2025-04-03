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ليفربول ينفرد.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد انتهاء الجولة 30

11:25 م الخميس 03 أبريل 2025

الدوري الإنجليزي

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كتب - محمد القرش:

انتهت مواجهات الجولة 30 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الخميس، بفوز تشيلسي على توتنهام هوتسبر بهدف دون رد على ملعب ستامفورد بريدج.

وتصدر ليفربول جدول ترتيب البريميرليج برصيد 73 نقطة، وبفارق 12 نقطة عن أرسنال الوصيف.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

1. ليفربول - 73 نقطة

2. أرسنال - 61 نقطة

3. نوتنجهام فورست 57نقطة

4. تشيلسي - 52 نقطة

5. مانشستر سيتي - 51 نقطة

6. نيوكاسل يونايتد - 50 نقطة

7. أستون فيلا - 48 نقطة

8. برايتون - 47 نقطة

9. فولهام - 45 نقطة

10. بورنموث - 44 نقطة

11. برينتفورد - 41 نقطة

12. كريستال بالاس - 40 نقطة

13. مانشستر يونايتد - 37 نقطة

14. توتنهام هوتسبر - 34 نقطة

15. إيفرتون - 34 نقطة

16. وست هام يونايتد - 34 نقطة

17. ولفرهامبتون - 29 نقطة

18. إبسويتش تاون - 20 نقطة

19. ليستر سيتي - 17 نقطة

20. ساوثهامبتون - 10 نقاط

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الدوري الإنجليزي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ليفربول أرسنال مانشستر سيتي تشيلسي تشيلسي ضد توتنهام
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