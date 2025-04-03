للتأهل لكأس العالم.. موعد مباراة منتخب مصر للناشئين المقبلة

كتب - محمد القرش:

خسر منتخب مصر للمرة الثانية تواليا في بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 17 عاما، حيث سقط أمام بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف.

وودع الفراعنة بطولة أفريقيا للناشئين بعد احتلال المركز الأخير دون نقاط، وتضاءلت فرص التأهل إلى كأس العالم 2025 المقام في قطر.

ويلاقي منتخب مصر نظيره الكاميرون يوم الأحد المقبل الموافق 6 أبريل، في تمام الساعة السادسة مساء.

ويحتاج المدير الفني للفراعنة، أسامة نبيه، للفوز من أجل احتلال المركز الثالث ثم خوض مباراة فاصلة مع صاحب المركز الثالث في المجموعة الرابعة للتأهل إلى كأس العالم 2025.

يُذكر أن مونديال 2025 يقام في دول قطر خلال الفترة من 3 نوفمبر حتى 27 من نفس الشهر، وهي النسخة الأولى من المسابقة التي تضم 48 منتخبًا.

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