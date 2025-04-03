بعد الخسارة من بوركينا.. ترتيب مجموعة منتخب مصر في أمم أفريقيا للناشئين

كتب - محمد القرش:

سقط منتخب مصر أمام نظيره بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف في الجولة الثاني من دور مجموعات بطولة أمم أفريقيا للناشئين.

وتزيل الفراعنة جدول ترتيب المجموعة الثانية دون نقاط، بينما تصدر بوركينا فاسو الترتيب برصيد 6 نقاط.

ترتيب مجموعة منتخب مصر

1. بوركينا فاسو - 6 نقاط

2. جنوب إفريقيا - 4 نقاط

3. الكاميرون - نقطة

4. مصر - دون نقاط

وبذلك الترتيب، ودع الفراعنة منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا للناشئين بعد الفضل في حصد أي نقطة خلال مباراتين.